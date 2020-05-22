Матвиенко разрешила просить денег на «Титаник»

В Совете Федерации обсудили доведение до ума корпуса орловской областной больницы.

Из-за коронавируса в Орле могут снова начать ремонтировать «Титаник», как называют в народе 11-этажный многофункциональный корпус областной больницы. Вопрос вчера, 21 мая обсудили в Совете Федерации.

Орловская область остро нуждается в резком увеличении свободных койко-мест. Их наличие – одно из условий для перехода на новый этап снятия ограничений по коронавирусу. Именно в «Титанике» власти видят возможность решить эту проблему. В строящемся уже более 10 лет здании предусмотрено стационарное отделение на 500 мест. В его строительство за эти годы уже вложено около 1,7 млрд рублей. Чтобы довести здание до ума, надо еще минимум 600 миллионов.

— Остался один рывок. Эта больница нужна для области. Пожалуйста, поручите Минздраву, Минэкономики, кому вы считаете нужным, рассмотреть и поддержать, чтобы как можно быстрее завершить этот объект. Чем больше мы будем тянуть, тем больше нужно будет средств, — цитирует ОГТРК председателя Совфеда Валентину Матвиенко.

Как уже писал «Орелград», для размещения дополнительных коек власти Орловской области «вспомнили» о годами простаивающих «оптимизированных» сельских больницах. Благодаря коронавирусу там начались ремонты, начали закупать оборудование, искать врачей.

ИА «Орелград»