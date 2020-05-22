Орловцам рассказали, как не нарваться на фейковые сайты о детских выплатах

После обещанных Владимиром Путиным выплатах на детей в Сети активизировались мошенники.

Специалисты орловского отделения Банка России рассказали о самых распространенных мошеннических схемах. После того как 11 мая президент Владимир Путин объявил о массовых выплатах для семей с детьми, в Сети появились фейковые сайты, которые предлагают россиянам оформить пособие.

«Сайты злоумышленников имитируют официальный Портал госуслуг, на котором родители должны подать заявление на выплату. В названиях сайтов-двойников часто встречаются слова gosuslugi-16, vyplaty, covid-vyplaty, posobie. Могут быть и другие схожие варианты», — рассказали в пресс-службе регулятора.

Цели у мошенников разные. На некоторых ресурсах преступники просят пользователя ввести логин и пароль от аккаунта на настоящем портале госуслуг и крадут эту информацию. Другие сайты просто собирают персональные данные. А третьи – пытаются получить деньги якобы за оплату комиссии или налога. Кибермошенники также рассылают письма на личные электронные адреса или в мессенджеры от имени портала госуслуг, предлагая перейти по ссылке и подать заявление.

«Если вы хотите обратиться за пособием на детей, убедитесь, что вы находитесь на официальном портале госуслуг. Его адрес – gosuslugi.ru. Внимательно проверяйте адресную строку браузера. Перед адресом обязательно должен быть значок в виде закрытого замочка. Проверьте сертификат, нажав на значок замочка, — сертификат должен быть выдан именно gosuslugi.ru. Не вводите данные банковской карты «для проверки информации» и не платите никаких сумм «за перевод пособия на счет» – за перечисление выплаты на детей комиссия не взимается и налогом данная выплата не облагается», — подчеркнули в ЦБ.

ИА «Орелград»