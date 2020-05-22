Орловскому бизнесу предложили сразиться за место под солнцем

Мэрия на торгах разыграет право на нестационарную торговлю.

Администрация областного центра объявила о проведении аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарных объектов на территории города. Это будут открытые по форме подачи предложений торги. Их проведет управление муниципального имущества и землепользования. Заявки будут принимать до 17 июня, а сам аукцион планируется провести 23 июня 2020 года в большом зале администрации города.

Всего на торги выставят 71 лот, каждый из которых представляет собой место под размещение торгового павильона, торгового автомата, киоска, остановочного павильона и даже площадки для ярмарочной торговли на улице Гагарина. Там будет разрешено торговать промышленными товарами, печатной продукцией, товарами собственного производства и другое.

Начальная стоимость лотов значительно варьируется от площади участка, вида торговли и места расположения. В ряде случаев она исчисляется миллионами рублей. Шаг аукциона установлен в размере 5 процентов начальной стоимости лота.

Участникам также придется внести задаток. Проигравшим его потом вернут, а победителю задаток засчитают в счет платы по договору на размещение нестационарного торгового объекта. Победят те, что предложит наиболее высокую цену. Они приобретут право на заключение договора на размещение нестационарного объекта на срок, указанный мэрией.

К заявке на участие в аукционе необходимо приложить эскиз или дизайн-проект внешнего вида торгового объекта, в частности, киоска, павильона или торгового автомата. Кстати, если участником конкурса является бюджетное учреждение, предоставление задатка не требуется.

ИА «Орелград»