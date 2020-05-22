Рейды прокатились по орловским переездам

22.5.2020 | 9:01 Новости, Общество

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В Орловском районе подвели итоги акции «Внимание переезд!»

Отчет о проведенной акции опубликован на сайте администрации Орловского района. Она прошла с 30 марта по 30 апреля с соблюдением эпидемиологических рекомендаций Роспотребнадзора.

Всего было проведено 17 рейдов, которые совместными усилиями организовали работники Орловской дистанции пути отдела ГИБДД. В рамках акции было выявлено восемь водителей, нарушивших правила пересечения железнодорожных переездов. Сообщается, что к ним были приняты меры административного воздействия.

Кроме того, участники рейдов провели профилактические беседы с водителями. Их количество подсчитали на удивление точно – 1012. Также было роздано 1518 памяток по правилам проезда через железнодорожные переезды.

«Согласно статистике, до 98,5 процента дорожно-транспортных происшествий на железнодорожных переездах происходят из-за осознанных грубых нарушений водителями Правил дорожного движения, — следует из отчета. — Кроме того, к возникновению трагедий на переездах приводят ошибки водителей в оценке дорожной обстановки из-за невнимательности, беспечности или нахождения в состоянии алкогольного опьянения».

В свою очередь комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения Орловского района напомнила, что ж/д переезд – это один из самых сложных и опасных участков дороги. Кстати, практика предыдущих лет показывает, что самыми опасными являются переезды, на которых нет дежурных. Там происходит около 85 процентов от общего количества дорожно-транспортных происшествий на железнодорожных переездах.

ИА «Орелград»

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