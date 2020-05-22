В Орле ремонтируют 9 дорог из 11 запланированных

Срок окончания всех работ – 31 августа.

В Орле ремонты улиц по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» идут на 9 объектах из 11 запланированных. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.

Так, в переулке Южном «ГИАТТ» завершил фрезерование (10 283 кв. м) и укладку выравнивающего слоя (9 947 кв.м). Теперь рабочие устанавливают бордюры. Этот же подрядчик делает новые бордюры на улице Васильевской от переулка Западного до Карачевского шоссе.

На Ливенской подрядчик «Орелдорстрой» пока только установил дорожные знаки, но к работам не приступил. Впрочем, чиновники все равно зачислили объект в список тех, где работы идут.

На улице 5 Августа бригады «РемДорСтрой» завершают фрезерование (11 610 из 12 900 кв.м) и устройство выравнивающего слоя (10 320 из 12 900 кв.м). Примерно такими же темпами аналогичные работы идут на улицах Автовокзальной (подрядчик «Дорожное предприятие №1»); Тульской («МонолитСтрой»), Розы Люксембург.

На Московском шоссе работники «Дорстрой57» отфрезеровали и уложили выравнивающий слой, отремонтировали все тротуары, а также завершили установку бордюров.

— Сейчас бригады подрядчика работают на Новосильском шоссе. Уже начато фрезерование, устройство выравнивающего слоя и установка поребрика, — рассказали в мэрии. — Далее подрядчик перейдет на улицу 60-летия Октября. Также вскоре начнутся работы на ул. Старо-Московской (подрядчик ООО «СК «Монолит»).

Напомним, ремонт дорог в Орле начался 1 мая, а закончить работы подрядчики должны до 31 августа.

ИА «Орелград»