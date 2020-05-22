В Орле в маршрутке упала пенсионерка

Госпитализация пожилой женщине не потребовалась.

21 мая в Орле в салоне маршрутки упала 80-летняя женщина. Как рассказали в УГИБДД, пассажирка получила травмы. При каких обстоятельствах произошел инцидент, не уточняется.

Известно только, что ДТП случилось около 10.30. Марштрутка под управлением 40-летнего водителя двигалась по Наугорскому шоссе со стороны улицы Цветаева. Женщина упала, когда автобус проезжал мимо дома №62.

— В результате ДТП женщина получила телесные повреждения, не госпитализирована, — сообщили в пресс-службе УГИБДД.

ИА «Орелград»