В Орле в маршрутке упала пенсионерка

22.5.2020 | 10:15 Новости, Происшествия

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Госпитализация пожилой женщине не потребовалась.

21 мая в Орле в салоне маршрутки упала 80-летняя женщина. Как рассказали в УГИБДД, пассажирка получила травмы. При каких обстоятельствах произошел инцидент, не уточняется.

Известно только, что ДТП случилось около 10.30. Марштрутка под управлением 40-летнего  водителя двигалась по Наугорскому шоссе со стороны улицы Цветаева. Женщина упала, когда автобус проезжал мимо дома №62.

— В результате ДТП женщина получила телесные повреждения, не госпитализирована, — сообщили в пресс-службе УГИБДД.

ИА «Орелград»

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