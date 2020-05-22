В орловских лесах заметили людей в форме и масках

Сотрудники МЧС начали патрулирование лесных массивов.

Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Орловской области, в составы патрулей входят сотрудники отделов надзорной деятельности и профилактической работы. Они следят за лесопожарной обстановкой. Учитывая неблагоприятную эпидемиологическую ситуацию из-за коронавируса, патрульные используют средства индивидуальной защиты, в частности, их лица защищены масками.

«В летний период особую актуальность приобретает профилактика пожаров в лесных массивах, — пояснили в ГУ МЧС. — Их причиной может стать неосторожность с огнем, разведение костров, сжигание усохшей травяной растительности».

В ведомстве уточнили, что главная задача патрулей – не допустить возникновения природных пожаров. На текущий момент очагов таких возгораний не обнаружено. Впрочем, этому содействует аномальная холодная и влажная погода, установившаяся в регионе в мае. Тем не менее, угроза сохраняется.

Патрульные не только обследуют лесные массивы, но и проводят разъяснительные беседы с местными жителями. Последним объясняют правила пожарной безопасности в лесах и алгоритм действий в случае обнаружения возгорания.

Напомним, что ранее региональное правительство ввело на территории Орловской области особый противопожарный режим. По данным ОЦГМС, на сегодняшний день на большей территории региона преобладает 2-й класс пожарной опасности. На территории Орла, Ливен, Орловского и Ливенского районов зарегистрирован 3-й класс пожарной опасности.

ИА «Орелград»