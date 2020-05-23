Над орловцами нависла угроза боррелиоза и других вирусов

Теплая погода привела к активизации клещей.

На фоне пандемии новой коронавирусной инфекции в тень ушла другая угроза, которую традиционно представляют собой клещи. С наступлением теплых дней эти членистоногие активизировались и начали нападать на людей. Как напомнили в управлении Роспотребнадзора по Орловской области, клещи являются переносчиками опасных инфекционных заболеваний, в том числе клещевого вирусного энцефалита, иксодового клещевого боррелиоза и Крымской геморрагической лихорадки.

Коронавирус не устранил эту угрозу, и специалисты региона проводят обычный мониторинг. По оперативным данным Роспотребнадзора, случаи нападения клещей на человека зафиксированы уже в 16 муниципальных образованиях Орловской области. К медикам за помощью обратились 246 пострадавших от укусов клещей, в том числе 120 детей.

При этом специалисты отмечают, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество пострадавших снизилось на 22,4 процента. Объяснить это можно все той же пандемией коронавируса, поскольку из-за нее многие граждане находятся в постоянном режиме самоизоляции, то есть сидят по домам.

Что касается вышеуказанных заболеваний, передающихся клещами, то на сегодняшний день в Орловской области таких случаев не зарегистрировано. Однако угроза сохраняется. Об этом говорят данные лабораторных исследований. Эксперты областного Центра гигиены и эпидемиологии исследовали 346 клещей, снятых с людей. Инфицированность клещей возбудителями боррелиоза составила 18,7 процента от их количества. Год назад показатель составлял 18,9 процента.

ИА «Орелград»