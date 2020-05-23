Орловцы на карантине стали меньше платить за свет

Энергетики зафиксировали снижение объема коммунальных платежей.

Компания «Орловский энергосбыт» обратилась к жителям региона с призывом использовать для оплаты электроэнергии дистанционные сервисы. Прежде всего, это связано с желанием обезопасить граждан от заражения новой коронавирусной инфекцией. Пандемия уже внесла серьезные коррективы в работу энергетиков. Они отмечают, что большинство орловцев своевременно оплачивают счета. Однако введенные из-за коронавируса ограничения «накладывают особенности на платежную дисциплину».

«В апреле уровень оплаты электроэнергии снизился по сравнению с мартом более чем на 10 процентов, — отметил директор по реализации электроэнергии и мощности «Орловского энергосбыта» Юрий Лаштабега. — Мы предполагаем, что граждане, которые не произвели оплату, строго выполняют рекомендации по соблюдению режима самоизоляции и при этом в силу каких-либо причин не захотели или не смогли воспользоваться дистанционными сервисами».

Он заявил, что в компании понимают сложности, с которыми орловцам пришлось столкнуться в последнее время. Тем не менее, энергетики настоятельно рекомендуют потребителям «стараться не накапливать долги за энергоресурсы, чтобы после окончания ограничительных мероприятий не столкнуться с необходимостью оплачивать квитанции за несколько месяцев сразу».

Напомним, что для тех, кто испытывает сложности с дистанционным обслуживанием, «Орловский энергосбыт» открыл очный прием по предварительной записи в семи районах. Обратиться можно в офисы в Орле, Ливнах, Нарышкино, Змиевке, Кромах, Залегощи и Верховье.

ИА «Орелград»