Орловским детям пообещали психологическую помощь

Регион обзавелся новой детской стратегией.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков утвердил «Стратегию развития службы психолого-педагогической помощи обучающимся и детям раннего возраста на период до 2025 года». Как следует из документа, он был принят в связи с введением в действие профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», а также принятием концепции развития психологической службы.

В целом, стратегия определяет цели и задачи развития этой службы, «отвечающие современным тенденциям развития системы образования, а также актуальным запросам участников образовательного процесса». В настоящий момент в Орловской области действуют 10 так называемых ППМС-центров: один региональный (БУ ОО «ППМС-центр») и девять муниципальных.

Кроме того, в состав службы входят 13 ПМПК: одна центральная психолого-медико-педагогическая комиссия и 12 территориальных. Также в образовательных организациях работают психолого-медико-педагогические консилиумы.

Стратегия развития службы предусматривает включение в образовательный процесс не только педагога-психолога, но и учителя-логопеда, учителя-дефектолога, а также тьютора и ассистента. Этого требуют новые федеральные государственные образовательные стандарты.

Изданный документ гарантирует оказание бесплатной психолого-педагогической помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и детям-инвалидам, а также детям, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ.

Предусмотрено и оказание психолого-педагогической помощи детям раннего возраста.

Судя по документу, в Орловской области планируется реализовать две модели службы психолого-педагогической помощи. Первая предназначена для отдаленных муниципальных образований, в которых нет ППМС-центров. Там предполагается открыть филиалы областного ППМС-центра, которые под его эгидой будут «оказывать специализированную, комплексную помощь обучающимся и детям раннего возраста и родителям».

Вторая модель рекомендована для муниципальных образований, в которых созданы муниципальные ППМС-центры и комиссии. Специализированную помощь они будут оказывать самостоятельно. Документ также разрешает создавать в муниципальных ППМС-центрах мобильные команды и бригады для решения актуальных проблем, возникающих в образовательной среде (суициды, подростковые асоциальные объединения, конфликты в образовательных организациях, низкое качество образования в отдельных организациях и т. д.).

ИА «Орелград»