Стало известно, какие вакансии предложили орловцам в период пандемии

Областные работодатели заявили о тысячах свободных рабочих мест.

Как сообщает управление труда и занятости Орловской области, количество свободных рабочих мест в регионе в период пандемии не сократилось. Напротив, в областной базе данных появляются все новые предложения. На текущий момент открыто около 5,1 тысячи вакансий.

Лидерство по традиции удерживают врачи и другие медработники. Впрочем, эти специалисты были очень востребованы и до пандемии коронавирусной инфекции. Сейчас же спрос на них буквально зашкаливает. Что касается непосредственно периода пандемии, то многие работодатели начали прием работников даже в условиях введенных ограничений.

По данным управления, в текущем месяце на оплачиваемые общественные работы орловцев пригласило АО «Комфортел», которому требуются операторы связи и интервьюеры. «Почта России» остро нуждается в почтальонах и сортировщиках. Кроме того, администрации районов и сельских поселений начали набор подсобных рабочих и специалистов по благоустройству территорий. Дополнительные рабочие руки нужны и сельхозпредприятиям региона.

«Требуются слесари, продавцы, медсестры, инженеры, менеджеры, — перечислили в управлении труда и занятости. — Востребованы обладатели профессий, связанных с сельхозработами, к примеру, трактористы. Пользуются спросом водители автомобилей и фельдшеры. Организации подписывают с органами службы занятости договоры на организацию оплачиваемых общественных работ».

В ведомстве напомнили, что в службе занятости работает «горячая» телефонная линия. В период пандемии она оказалась крайне востребованной. Согласно приведенной статистике, с начала года по этой линии поступило свыше 5,5 тысячи звонков. Из них более 3 тысяч были получены за последний месяц, то есть с момента перехода сотрудников службы занятости на дистанционный режим.

ИА «Орелград»