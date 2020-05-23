У стен колонии с «воровским пиром» задержали двух граждан

Задержанных обвинили в попытке перебросить в колонию мобильники.

Как сообщила пресс-служба управления ФСИН России по Орловской области, граждане 1990 и 1992 года рождения были задержаны на режимной территории у стен исправительной колонии №2 строгого режима, расположенной в Ливнах. Напомним, эта колония в прошлом году прославилась на всю страну видеороликом с «воровским пиром».

Сообщается, что мужчины были задержаны при попытке доставки на территорию исправительного учреждения запрещенных предметов. Они пытались перебросить через главную стену колонии сверток, обмотанный белым скотчем.

В свертке оказались три мобильных телефона и три аккумуляторных батареи к ним. На задержанных граждан были составлены административные протоколы.

Как уже рассказывал «Орелград», подобный случай ранее произошел в Урицком районе. Там был обнаружен квадрокоптер, при помощи которого 23-летний гражданин пытался доставить в колонию общего режима №5 восемь мобильных телефонов, пять зарядных устройств и шесть USB-проводов. На него также был составлен административный протокол.

ИА «Орелград»