В Орле число безработных выросло почти в 3 раза

Тысячи орловцев лишились работы за период нахождения на карантине.

Областные власти обнародовали оперативные данные мониторинга на рынке труда. Как пояснили в пресс-службе губернатора, его на постоянной основе проводит региональная комиссия по обеспечению устойчивого экономического развития. Мониторинг стартовал 9 апреля 2020 года. Отметим, что он учитывает только официальную статистику, поэтому о масштабах скрытой безработицы можно только догадываться.

Официальные данные основаны на количестве обращений граждан, поданных в дистанционном режиме через личные кабинеты информационно-аналитической системы «Работа в России» либо с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг. Напомним, такую возможность предоставило правительство РФ.

Сообщается, что на 9 апреля в Орловской области численность официально признанных безработными граждан составляла 3008 человек. По состоянию на 20 мая 2020 года таковыми признано уже 8746 человек, то есть уровень регистрируемой безработицы вырос почти в 3 раза. Только за период мониторинга безработными были признаны 5738 жителей региона. Суточный прирост все это время составлял 98 человек.

Следует также учесть, что более одной тысячи орловцев, подавших заявления, статус безработных по разным причинам пока не получили. Областные власти также подсчитали, что за период проведения мониторинга количество заявлений от желающих получить статус безработных каждые сутки возрастало на 172 единицы.

ИА «Орелград»