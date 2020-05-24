Число случаев коронавируса на Орловщине превысило 1800

За сутки болезнь подтвердилась у 68 человек
Число случаев коронавируса в Орловской области достигло 1808, сообщили в федеральном оперативном штабе. За сутки диагноз COVID-19 подтвердился у 68 человек.
Количество погибших выросло до 12 — за сутки от коронавируса скончались два человека. Число выздоровевших выросло до 841.
В целом по России число инфицированных достигло 344 481. За последние сутки прирост составил 8599 (+2,6%). С начала пандемии выздоровели 113 299 человек, 3541 скончался.
ИА «Орелград»