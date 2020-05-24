Число случаев коронавируса на Орловщине превысило 1800

24.5.2020 | 10:54 Важное, Новости, Общество

Читайте нас в Telegram

За сутки болезнь подтвердилась у 68 человек

Число случаев коронавируса в Орловской области достигло 1808, сообщили в федеральном оперативном штабе. За сутки диагноз COVID-19 подтвердился у 68 человек.

Количество погибших выросло до 12 — за сутки от коронавируса скончались два человека. Число выздоровевших выросло до 841.

В целом по России число инфицированных достигло 344 481. За последние сутки прирост составил 8599 (+2,6%). С начала пандемии выздоровели 113 299 человек, 3541 скончался.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2020 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования