Глава Орла Александр Муромский стал вдвое богаче

Доход главы администрации за год значительно вырос.

Глава администрации Орла Александр Муромский отчитался о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2019 год. Чиновник, трудящийся на правах наемного работника, задекларировал доход в размере 5 110 744,84 рубля. За прошедший год его доход вырос более чем в 2 раза. В предыдущей декларации он составлял 2 304 297,46 рубля.

Немного богаче стала и его супруга. Если в 2018 году она заработала 463 665,84 рубля, то в 2019 году ее доход вырос до 546 483,42 рубля. Что касается имущества, то в собственности у Александра Муромского находятся доля в квартире площадью 71,3 квадратных метра, машиноместо и объект незавершенного строительства площадью 267,4 квадратных метра.

Личный автопарк сити-менеджера состоит из легкового автомобиля марки Chevrolet Klal (Epica) и мотоцикла марки SUZUKI VL800L3. Его супруга транспортными средствами не владеет.

Кроме того, в пользовании у Александра Муромского находится земельный участок для индивидуального жилищного строительства площадью 1503 квадратных метра и квартира площадью 59,4 квадратных метра.

ИА «Орелград»