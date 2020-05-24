Орловец согласился пройти освидетельствование и пожалел об этом

Житель Орла получил обвинительный приговор за пьяную езду.

Как сообщает Орловский районный суд, обвинительный приговор был вынесен в отношении жителя Орла за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения.

В суде пояснили, что первый раз он попался на таком правонарушении в прошлом году. Тогда он предстал перед мировым судом и был привлечен к административной ответственности. Кстати, год назад его наказали за то, что он отказался пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения. В подобном случае водитель автоматически признается пьяным.

Орловец, видимо, учел этот опыт. В ноябре 2019 года он был задержан сотрудниками ГИБДД, когда на автомобиле ехал в Орел из Плещеево. Сотрудники полиции заподозрили, что он нетрезв. На этот раз водитель согласился пройти освидетельствование. Как сообщили в суде, концентрация абсолютного этилового спирта составила 0,873 миллиграмма этанола на литр выдыхаемого им воздуха

В судебном заседании водитель полностью признал себя виновным и ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке без проведения разбирательства. Суд признал его виновным по ст. 264.1 УК РФ и наказал 350 часами обязательных работ. Кроме того, ему на два с половиной года запретили заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

ИА «Орелград»