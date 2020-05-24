Орловские приставы выложили в Сеть свои мобильники

24.5.2020 | 12:51 Новости, Общество

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Номера телефонов опубликованы на официальном сайте ведомства.

Управление Федеральной службы судебных приставов по Орловской области пошло на беспрецедентный шаг и опубликовало на своем сайте актуальный справочник телефонных номеров высокопоставленных работников, в частности, начальников профильных отделов. Примечательно, что в Сети появились не только рабочие стационарные номера, но и номера мобильных телефонов.

В пресс-службе УФССП пояснили, что это — дополнительная мера, предпринятая для повышения доступности и оперативности рассмотрения заявлений граждан. Напомним, ранее из-за пандемии новой коронавирусной инфекции личный прием граждан был временно прекращен.

В каждом структурном подразделении службы были установлены специальные переносные ящики для приема корреспонденции. Однако этого оказалось мало. Поэтому УФССП опубликовало актуальный справочник телефонных номеров в разделе «Контакты» своего сайта.

«Позвонив по указанным номерам, граждане могут получить самую полную информацию, — заверили в УФССП. — В случае если проблему по каким-либо причинам не разрешили в структурном подразделении судебных приставов, гражданину предоставлена возможность обратиться к сотрудникам аппарата управления».

В справочнике детально указано, к какому именно сотруднику, по какому телефону и с каким вопросом следует обращаться. Кстати, не стал исключением и главный судебный пристав Орловской области Михаил Смирнов. Номер его мобильника также можно найти в справочнике.

ИА «Орелград»

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