Сроки сбора наказов избирателей сдвинут на 2 месяца

Орловские депутаты не сумели вовремя собрать наказы избирателей.

Как сообщили в пресс-службе Орловского облсовета народных депутатов, на заседании профильного комитета было принято решение сдвинуть сроки формирования очередной программы исполнения наказов избирателей. Президиуму облсовета рекомендовано включить этот вопрос в повестку дня майской сессии.

Дело в том, что народные избранники, согласно действующему законодательству, перечни своих наказов обязаны подать на имя спикера не позднее 1 июня. А сводный перечень должен быть рассмотрен облсоветом не позднее 1 сентября, чтобы успеть учесть его при верстке очередного бюджета области.

Однако в этом году в процесс вмешалась пандемия новой коронавирусной инфекции. Из-за введенных в Орловской области ограничений и режима самоизоляции депутаты лишились возможности проводить личные приемы граждан и собирать наказы избирателей. В связи с этим сроки предложено сдвинуть.

Согласно одобренному комитетом проекту, перечни наказов нардепы в этом году смогут подать до 1 августа, а крайний срок рассмотрения облсоветом сводного перечня наказов предложено перенести на 15 октября.

«Данные изменения вынужденные, — подчеркнули в парламентской пресс-службе. — Они вызваны сложной эпидемиологической ситуацией и невозможностью проведения в период самоизоляции депутатами облсовета собраний граждан».

Напомним, каждому депутату ежегодно выделяются средства из бюджета региона, которые они вправе распределить на реализацию наказов своих избирателей. Исполнителями программы являются профильные департаменты областной администрации, причем нередко они являются соисполнителями.

Например, в этом году объем финансирования такой программы составляет 65 миллионов рублей. Эти деньги должны быть направлены на нужды в самых различных сферах. Так, депутаты помогают школам и детсадам. Подсчитано, что более 32 миллионов рублей из упомянутых 65 миллионов в этом году пройдут через областной департамент образования.

На нужды культуры областные парламентарии выделили около 9,4 миллиона рублей, на развитие спорта и физкультуры – около 7 миллионов рублей, на поддержку системы здравоохранения – около 5,6 миллиона рублей. В частности, средства направляются на ремонт зданий, закупку оборудования, модернизацию технической базы и другое.

ИА «Орелград»