В Орле суд нашел статью для кладбищенского торговца

Очередной торговец ритуальными товарами попал под суд в Орле.

Как рассказывал «Орелград», в Орле состоялся уже не один процесс по рассмотрению административных дел, возбужденных в отношении кладбищенских торговцев. Большая их часть была заведена еще в апреле. Как правило, протоколы составлялись на ИП, торговавших искусственными цветами и другими ритуальными товарами возле кладбищ областной столицы.

В двух случаях ИП удалось доказать свою невиновность и отбиться от штрафов. Однако теперь практика рассмотрения таких дел изменилась, и уйти от ответственности торговцам будет очень сложно. Как сообщили в суде Заводского района, на днях было рассмотрено одно из таких дел.

На гражданина, торговавшего ритуальными принадлежностями вблизи Лужковского кладбища, сотрудник Роспотребнадзора составил протокол по по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ. По мнению представителя надзорного ведомства, гражданин «допустил нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий».

Однако суд придерживается иного мнения. Как он указал, из протокола не следует, что гражданину вменено нарушение каких-либо санитарных правил и гигиенических нормативов. Ему было вменено невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности. А в этом случае ответственность предусмотрена другой статьей, а именно частью 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ.

Она предусматривает административную ответственность за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности. Причем трактовать ее можно очень широко. Например, появление на улице без паспорта в кармане уже является нарушением режима повышенной готовности.

Словом, статья оказалась универсальной и грозит наказанием многим неосмотрительным орловцам. В данном случае торговца признали виновным и наказали штрафом в размере 1000 рублей.

ИА «Орелград»