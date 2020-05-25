Орловской области дадут почти 48 миллионов рублей для бюджетного баланса

25.5.2020 | 8:30 Новости, Общество

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Деньги регионам распределяет федеральный центр.

Орловская область получит почти 48 миллионов рублей на сбалансированность бюджета. Как рассказали в пресс-службе правительства России, для компенсации выпадающих доходов 56 регионам страны выделили 100 млрд рублей. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

— Средства, выделенные по поручению президента России, направят в 56 субъектов Федерации, чьи налоговые и неналоговые поступления по состоянию на 1 мая 2020 года оказались ниже поступлений за два предыдущих года. Размер дотации для каждого из них будет определяться с учетом первоочередных расходов региональных бюджетов, ― сказано в пояснительной записке к документу.

В правительстве предполагают, что такая мера позволить сбалансировать бюджеты субъектов Федерации в условиях экономических ограничений, которые связаны с пандемией коронавируса.

В списке 56 областей, которым обещана господдержка, есть и соседние с Орловщиной регионы. Так, бюджет Белгородской области получит от правительства страны почти 1,2 млрд рублей, Тульской – около 1,1 млрд рублей. Брянской и Калужской области дадут порядка 60 и 20 миллионов рублей соответственно.

ИА «Орелград»

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