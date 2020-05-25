Под Орлом иномарка сбила женщину возле АЗС

25.5.2020 | 10:17 Новости, Происшествия

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Автомобиль сдавал задом, водитель мог не заметить пострадавшую.

23 мая в селе Плещеево Орловского района иномарка сбила женщину. ДТП произошло возле автозаправки в районе дома №1 на улице Центральной. Как рассказали в пресс-службе УГИБДД, сообщение об аварии пришло около 11.30.

Установлено, что 57-летний водитель «Фольксваген Тигуан» двигался задним ходом и сбил женщину, которая находилась на проезжей части.

—  В результате ДТП пешеход получила травмы, не госпитализирована, — пояснили в пресс-службе ведомства.

ИА «Орелград»

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