Последние звонки в Орле пройдут в онлайн-формате

Мероприятия состоятся на этой неделе

Последние звонки для орловских выпускников проведут в онлайн-формате, сообщили «Орелграду» в администрации Орла.

Мероприятия состоятся на этой неделе, точная дата пока неизвестна. Что именно будет происходить в ходе виртуальных последних звонков, также не уточняется. Власти Орла готовят видеообращение для выпускников, добавили в мэрии.

Напомним, из-за пандемии коронавируса в Орловской области ограничили массовые мероприятия. Занятия в школах с апреля проходят в дистанционном режиме.

ИА «Орелград»