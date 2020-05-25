Последние звонки в Орле пройдут в онлайн-формате

Мероприятия состоятся на этой неделе
Последние звонки для орловских выпускников проведут в онлайн-формате, сообщили «Орелграду» в администрации Орла.
Мероприятия состоятся на этой неделе, точная дата пока неизвестна. Что именно будет происходить в ходе виртуальных последних звонков, также не уточняется. Власти Орла готовят видеообращение для выпускников, добавили в мэрии.
Напомним, из-за пандемии коронавируса в Орловской области ограничили массовые мероприятия. Занятия в школах с апреля проходят в дистанционном режиме.
ИА «Орелград»