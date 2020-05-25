В Орле из многоэтажки выпал мужчина

25.5.2020 | 12:55 Новости, Происшествия

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По данным СМИ, он является сотрудником Академии ФСО.

23 мая около 7.30 утра из многоэтажного дома по улице Комсомольской в Орле выпал мужчина. Об этом рассказал «ОрелТаймс» со ссылкой на СУ СКР по Орловской области. Сообщается, что мужчина умер. Привело ли к его гибели именно падение или он скончался до него, неизвестно.

По данным издания, пострадавший был сотрудником Академии ФСО. Там отказались от комментариев, заявив, что «проводится разбирательство».

СК начал доследственную проверку по факту смерти.

Ранее в одном из орловских пабликов в Сети появилась информация о том, что «мужчина упал то ли с 13 то ли с 14 этажа». Позже данный комментарий был удален, отмечает СМИ.

ИА «Орелград»

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