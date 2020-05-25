В Орле пресекли «обмен» наркотиков на биткоины

25.5.2020 | 13:58 Новости, Общество

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Перед судом предстал член организованной преступной группы.

Вступил в законную силу обвинительный приговор, вынесенный судом Северного района города Орла. Перед ним предстал мужчина, который входил в состав организованной преступной группы и выполнял роль «фасовщика». Эта группировка пыталась наладить сбыт синтетических наркотических средств на территории Брянской, Орловской и Тульской областей.

Для этого злоумышленники создали интернет-магазин, а для конспирации между собой общались только по Сети, используя псевдонимы. Из материалов дела следует, что заказ наркотических средств и психотропного вещества производился в автоматическом режиме, а оплата производилась с использованием цифровых финансовых активов — криптовалюты «биткоин», оборот которых в Российской Федерации не контролируется.

«Фасовщика» в Орле поймали с поличным, у него было изъято 200 граммов наркотических средств. С ним было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Суд приговорил его к лишению свободы на срок 6 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

ИА «Орелград»

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