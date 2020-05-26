Контакты в орловских банях и саунах ограничат

Орловский бизнес получил рекомендации по возобновлению работы.

Как сообщила пресс-служба губернатора, орловский бизнес получил рекомендации Роспотребнадзора по организации деятельности в процессе снятия режима ограничений, введенного из-за распространения новой коронавирусной инфекции.

Полезные советы касаются без малого 20 видов деятельности, в том числе работы химчисток и прачечных, ателье, салонов красоты, магазинов непродовольственных товаров, предприятий общественного питания, образовательных организаций и другое.

Отдельные рекомендации предназначены для саун и бань. Им надлежит организовать строгий «входной фильтр» для посетителей с проведением контроля температуры тела и уточнением информации о состоянии здоровья и возможных контактах с больными COVID-19.

Контакты между работниками и посетителями должны быть ограничены: в зоне отдыха обслуживание следует организовать из расчета 1,5 квадратных метра на одного посетителя. Также должна быть исключена возможность ожидания посетителями внутри бань и саун.

Обязательным станет соблюдение принципов социального дистанцирования между работниками и посетителями. Во всех помещениях, кроме парильной, должна быть нанесена разметка, помогающая выдерживать расстояние 1,5 метра.

Кроме того, будет действовать запрет на использование купелей и бассейнов, а также на прием пищи персоналом на рабочих местах. Что касается посетителей, то им рекомендовано приносить с собой только упакованные холодные и горячие напитки, а на употребление ими принесенных с собой блюд будет введен запрет.

В каждой бане и сауне должен иметься пятидневный запас средств индивидуальной защиты дезинфицирующих и моющих средств. В зоне отдыха уборка и дезинфекция должна проводиться после каждого клиента.

«Субъектам предпринимательской деятельности предлагается руководствоваться рекомендациями Роспотребнадзора в текущей деятельности и по мере снятия ограничительных мер», — говорится на официальном портале Орловской области.

ИА «Орелград»