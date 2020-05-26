Подписи избирателей в Орле будут проверять по-новому

Новая процедура призвана сократить количество ошибок.

Как сообщает Избирательная комиссия Орловской области, новые и обязательные к исполнению требования содержатся в протоколе, который подписали ЦИК и МВД России. Они внесли изменения в ранее заключенное соглашение о взаимодействии.

Уточнения и нововведения призваны обеспечить единообразный подход к работе всех избирательных комиссий и полиции при проведении проверок подписей из подписных листов. Должны уйти в прошлое «неоднозначные трактовки» при рассмотрении вопросов о признании подписей избирателей действительными или недостоверными.

«В ответах территориальных органов МВД России теперь будут указываться конкретные данные о несоответствии тех или иных сведений, содержащихся в подписном листе, — пояснили в облизбиркоме. — Предлагается использовать четкий, однозначный формат ответа, например, «не соответствует фамилия», «не соответствует имя», «не соответствуют номер и серия паспорта» и т.д.».

Кроме того, уточняется процедура указания даты начала проверки – она будет осуществляться по состоянию на день, с которого фактически начался сбор подписей избирателей в поддержку кандидата. При проведении проверок также будут учитывать любые изменения в персональных данных, которые произойдут у избирателя в период сбора подписей. Это позволит исключить ошибки при принятии комиссиями решений о достоверности подписей.

«Персональные данные избирателей, содержащиеся в представлениях избирательных комиссий, проходящие проверку в органах МВД России, будут использоваться исключительно для служебных целей, — заверили в облизбиркоме. – Они не могут быть переданы кандидатам и избирательным объединениям при выдаче копий сведений о результатах проверки».

ИА «Орелград»