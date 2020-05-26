Сроки ЕГЭ сдвинули на начало июля

В конце июня выпускники напишут пробный экзамен

29 и 30 июня российские школьники будут писать пробный ЕГЭ. На 3 июля запланированы экзамены по литературе, географии и информатике. Вторая волна ЕГЭ стартует 3 августа. Об этом рассказал министр просвещения Сергей Кравцов 25 мая на заседании по вопросам проведения ЕГЭ и приемной кампании в вузы в 2020 году.

Начать с пробных экзаменов решено потому, что нужно «настроить всю систему», чтобы проверка знаний прошла без сбоев, сказал министр. Он также уточнил, что приемная кампания в вузы, несмотря на введение пробных ЕГЭ, начнется согласно первоначально заявленным срокам.

Как уже писал «Орелград», ОГЭ по русскому языку и математике для выпускников девятых классов из-за ситуации с коронавирусом вообще отменили. ЕГЭ будут писать только те 11-классники, которые собираются поступать в вузы в этом году. Остальным выпускникам в аттестат выставят оценки по итогам года.

Подать документы по результатам ЕГЭ можно будет сразу в несколько вузов, причем без личного присутствия. Зачисление пройдет в августе, рассказали в пресс-службе Минпросвещения.

ИА «Орелград»