Структуре Маркина отдадут орловские остановки. Там появятся туалеты

Власти Орла хотят отдать остановочные павильоны в концессию на 49 лет.

Администрация Орла предложила передать городские остановки частному инвестору. Небезызвестная фирма «Триумф» хочет сделать из павильонов оазисы с туалетами, мини-кафе и теплыми скамейками. Вопрос обсуждался сегодня на заседании профильного комитета горсовета, рассказали «Орловские новости».

Сообщается, что речь идет о 18 остановках общественного транспорта. Их предлагают сдать «Триумфу» в концессию на 49 лет.

Инвестор за свой счет оборудует остановки отапливаемыми помещениями, обогреваемыми скамейками, санузлами, системой видеонаблюдения и терминалами для покупки проездных билетов. По словам представителя фирмы, выгоду они планируют получать от работы платных туалетов, терминалов для оплаты, а также продажи чая и кофе.

Если горсовет поддержит предложение администрации Орла, «Триумф» обязуется переформатировать городские остановки за два с половиной года. Плата в городскую казну за пользование муниципальным имуществом будет чисто символической — 10 тысяч рублей в год.

Как уже писал «Орелград», «Триумф» в последнее время стал фаворитом у городских властей: к примеру, при реконструкции детского парка в Орле «Триумф» (гендиректор Алексей Маркин) установил сухой фонтан за 15,3 млн рублей, разбирал амфитеатр за 23,4 миллиона. А вторую очередь реконструкции детского парка за 236 млн рублей делает «Техспецкомплект» (учредитель Светлана Маркина). Недавно «Триумфу» достался еще один многомиллионный городской подряд – ремонт сквера у завода Стекломаш на 29,7 млн рублей.

ИА «Орелград»