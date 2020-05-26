В Орле 41 млн рублей потратили на лечение жителей других регионов

26.5.2020 | 7:59 Медицина, Новости

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ТФОМС представил бюджетный отчет за первый квартал 2020 года.

В Орловский облсовет народных депутатов поступил отчет об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Орловской области за I квартал 2020 года. Согласно ему, бюджет был исполнен по доходам в сумме 2,444 миллиарда рублей, по расходам – в сумме 2,13 миллиарда. Превышение доходов над расходами сложилось за счет увеличения остатков денежных средств на счетах Фонда.

Как следует из отчета, основной источник доходов – это межбюджетные трансферты, переданные из Федерального фонда обязательного медицинского страхования в качестве субвенции на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Орловской области. Эти доходы составили 2,42 миллиарда рублей, или 25 процентов к плану года.

Расходы на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Орловской области составили 2,115 миллиарда рублей. В их состав вошла оплата за лечение граждан, застрахованных в других субъектах Российской Федерации, в сумме 40,999 миллиона рублей, а также оплата за лечение граждан, застрахованных в Орловской области, но пролеченных за ее пределами, – 136,44 миллиона рублей.

Часть средств была направлена на дополнительное профессиональное образование медицинских работников по программам повышения квалификации, а также на приобретение и ремонт медицинского оборудования.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2020 год

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