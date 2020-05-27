В Орле будут судить женщину, которая зарезала своего мужа

27.5.2020 | 13:03 Новости, Происшествия

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Досталось и полицейским, которые мало занимались профилактикой преступлений.

В суд Северного района Орла передали уголовное дело местной жительницы, которая зарезала мужа. Как установило следствие, орловчанка была пьяна.

Напившись, она поссорилась с мужем и ударила его в грудь кухонным ножом, рассказали в прокуратуре. От полученного ранения мужчина сразу умер.

Женщине грозит срок за убийство. А начальник отдела полиции по Северному району теперь должен наказать сотрудника, ответственного за  профилактику преступлений.

ИА «Орелград»

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