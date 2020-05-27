В Орле изготовят бюллетени для голосования по Конституции

Облизбирком определился со сроками и количеством.

Избирательная комиссия Орловской области на своем очередном заседании, прошедшем в режиме видеоконференцсвязи, приняла постановление об изготовлении бюллетеней. Они потребуются для общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации.

Напомним, инициативу в начале текущего года озвучил президент Владимир Путин. Изначально голосование планировалось провести 22 апреля, однако планы смешала пандемия новой коронавирусной инфекции. Однако от самой идеи пока никто не отказался.

Согласно постановлению облизбиркома, в Орловской области должно быть изготовлено 626 849 штук бюллетеней не позднее 11 июня 2020 года. Контролировать процесс будет группы из семи человек во главе с секретарем Избирательной комиссии Орловской области Светланой Гонтарь.

Также утверждено распределение бюллетеней по муниципальным районам и городам. Отметим, что 143 242 бюллетеня будут изготовлены для голосования с использованием КОИБ – комплексов обработки избирательных бюллетеней, которые в простонародье больше известны как электронные урны. Их планируется использовать в Орле, Ливнах и Мценске.

Добавим, что по состоянию на 1 января 2020 года в Орловской области насчитывалось 626 849 зарегистрированных избирателей, которые имеют право высказать свое мнение о поправках в Конституцию. Такое же количество бюллетеней планируется изготовить.

ИА «Орелград»