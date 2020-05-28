Число случаев коронавируса на Орловщине достигло 2082. Умерли 18 человек

28.5.2020 | 10:23 Новости, Общество

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За сутки прибавилось 59 новых случаев и две смерти

Число случаев коронавируса в Орловской области достигло 2082, за сутки прибавилось 59 новых больных, сообщил федеральный оперативный штаб.

Количество погибших достигло 18 — за сутки произошло еще два летальных случая. С начала пандемии выздоровели 1046 человек (+47 за день).

В целом по России число случаев COVID-19 достигло 379 051. За сутки прибавилось 8371 больных (+2,3%). С начала пандемии выздоровели 150 993 человека, погибли 4142.

ИА «Орелград»

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