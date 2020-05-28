Директор орловского Фонда капремонта сложил депутатские полномочия

Сергей Коваль больше не депутат Липецкого горсовета.

Сергей Коваль досрочно сложил с себя полномочия народного избранника. Это произошло сегодня на внеочередной сессии Липецкого горсовета, сообщили в пресс-службе заксобрания.

— Причиной сложения полномочий послужил переход на работу в Орловскую область в «Региональный фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области», — сказано в сообщении на сайте.

В Липецком городском Совете 5 созыва Сергей Коваль входил в состав комиссий по бюджету и муниципальной собственности, а также по правовым вопросам, местному самоуправлению и депутатской этике.

О назначении Коваля директором орловского Фонда капремонта стало известно на прошлой неделе. Липецкие СМИ напрямую связали переезд Коваля в Орел с недавним приходом в правительство Орловской области Игоря Тинькова. Экс-спикер липецкого горсовета стал заместителем Андрея Клычкова по инфраструктуре.

ИА «Орелград»