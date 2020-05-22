Новым директором орловского Фонда капремонта стал депутат из Липецка

Липецкие СМИ «безусловно» связывают это назначение с Игорем Тиньковым.

Исполняющим обязанности директора Фонда капремонта Орловской области стал Сергей Коваль. Новая фамилия руководитель значится на официальном сайте регоператора. Как уже писал «Орелград», экс-руководитель Фонда Ольга Павлова осталась заместителем директора.

Вести.Липецк однозначно связывают новую должность Коваля с назначением Тинькова. «Переезд Сергея Коваля безусловно связан с назначением бывшего спикера Липецкого городского совета Игоря Тинькова на пост заместителя председателя правительства Орловской области по инфраструктуре», — пишет СМИ.

Сергей Коваль до сих пор остается действующим депутатом липецкого горсовета по округу № 28. «В горсовете работает в постоянных комиссиях по бюджету и муниципальной собственности, а также по правовым вопросам, Липецкий народный избранник возглавлял две крупных энергетических компании региона. С 2015 года по январь 2017 года он был генеральным директором АО «ЛГЭК». В октябре 2017 возглавил филиал ПАО «МРСК Центра» — «Липецкэнерго». Оставил компанию в 2019 году» — сообщило СМИ.

Напомним, экс-спикер липецкого горсовета Игорь Тиньков стал замгубернатора Орловской области по инфраструктуре в марте этого года. Уже в первых интервью после своего назначения Тиньков допускал, что будет перевозить в Орел липецкую команду. Правда, обещал, что «не ломать то, что есть» и для начала «поработать на существующей платформе».

ИА «Орелград»