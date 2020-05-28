Клычков повторил за Собяниным. И открыл магазины одежды

28.5.2020 | 8:19 Новости, Общество

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В Орловской области готовятся к ослаблению «карантинных» норм.

С 1 июня в Орловской области откроют непродовольственную торговлю.  Об этом рассказал губернатор Андрей Клычков. Пока речь не идет об открытии крупных ТЦ. Начнут работу лишь небольшие магазины. Вопрос об открытии парикмахерских еще не решен.

27 мая Клычков рассказал о новом этапе снятия ограничений по коронавирусу в сфере торговли с 1 июня. По его мнению, «бизнес готов идти навстречу и собственными силами обеспечивать безопасность своих сотрудников».

По словам Клычкова, он дал поручение проработать механизм реализации непродовольственных товаров. Крупные ТЦ пока остаются закрытыми, откроются лишь небольшие магазины с отдельными входами и небольшой проходимостью.

Вопрос об открытии парикмахерских и салонов красоты пока только обсуждается. В правительстве обещают определиться до конца месяца.

При благоприятных обстоятельствах со второй половины июня смогут возобновить свою работу предприятия всех сфер деятельности.

Как уже писал «Орелград», ослабление ограничений по коронавирусу в Орловской области началось с 12 мая. Началась розничная торговля продуктами и товарами для сада на ярмарках,  разрешены одиночные прогулки и занятия спортом в парках и скверах.

К слову, мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении режима самоизоляции в столице до 14 июня. При этом с 1 июня здесь снова откроются непродовольственные магазины и центры по оказанию услуг, не требующие длительного присутствия клиента: прачечные, химчистки, ремонтные мастерские. Москвичам в тестовом режиме разрешат выходить на улицу, но по определенному графику.

ИА «Орелград»

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