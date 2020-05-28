Опасные для жизни места нашли под Орлом

Мценские власти утвердили перечень мест, в которых можно лишиться жизни.

Власти Мценска издали постановление об организации мест для купания и массового отдыха людей на водных объектах. Согласно этому документу, купальный сезон в городе должен пройти с 1 июня по 31 августа, как и по всему региону.

Впрочем, горожанам придется отложить отдых у воды, поскольку из-за пандемии новой коронавирусной инфекции сроки открытия официальных пляжей пока не определены. Они будут зависеть от санитарно-эпидемиологической ситуации, хотя приемка пляжей в регионе идет полным ходом.

В этом году в Мценске будет организован только один «законный» пляж — на берегу реки Зуша в районе поисково-спасательного поста. Этим же постановлением власти райцентра запретили купание в опасных для жизни местах: на берегах реки Зуша ниже моста в микрорайоне Коммаш, в районе улицы Московской и в районе улицы Рылеева до охранной зоны железнодорожного моста.

Еще два опасных для жизни места определены на осенне-зимний и весенний периоды. Таковыми, особенно в период ледостава, таяния льда и весеннего половодья, власти постановили считать реку Зуша в районе улиц Новикова и Московской.

Управлению ЖКХ поручено организовать работы по установке информационных знаков в запрещенных для купания местах и на участках реки, опасных для жизни при переходе и проезде по льду.

ИА «Орелград»