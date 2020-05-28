Орловская больница крупно задолжала за «коммуналку»

28.5.2020 | 6:56 ЖКХ, Новости

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В Ливнах коммунальщикам пришлось судиться с ЦРБ.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению муниципального унитарного предприятия «Ливенские тепловые сети» к бюджетному учреждению «Ливенская центральная районная больница». Истец просил взыскать с ЦРБ более 2,16 миллиона рублей.

Как следует из материалов дела, такая задолженность образовалась за тепловую энергию и горячую воду, потребленную районной больницей в январе 2020 года. В расчет коммунальщики включили и пени за несвоевременное исполнение обязательств.

Ответчик не отрицал факт просрочки и просил лишь о снижении размера пени, сославшись на «отсутствие финансирования бюджетной организации». Арбитраж проверил представленные материалы и удовлетворил исковые требования, причем требования истца о взыскании неустойки были удовлетворены частично.

В целом арбитраж обязал Ливенскую ЦРБ выплатить МУП «Ливенские тепловые сети» задолженность по государственному контракту на потребление тепловой энергии в размере 1,3 миллиона рублей и задолженность по госконтракту на горячее водоснабжение в размере 787,4 тысячи рублей. Кроме того, больнице все-таки придется заплатить пени, причем размер неустойки будет только расти с каждым новым просроченным днем.

ИА «Орелград»

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