Утопивший в пруду подростка орловец возмутился приговором

По приговору суда убийца 13 лет проведет в колонии.

Как сообщает пресс-служба Орловского облсуда, областная коллегия по уголовным делам в апелляционной инстанции рассмотрела приговор, вынесенный районным судом. Примечательно, что наказание суд первой инстанции назначил на основании вердикта коллегии присяжных заседателей.

Местного жителя обвинили в убийстве подростка. Конфликт произошел в июне 2019 года в вечернее время на берегу пруда в поселке Кромы. Убийца распивал спиртное вместе со своим приятелем. С подростком у него вышла ссора. Было установлено, что мужчина сначала ударил парня по лицу, разбив ему губу, а затем затащил его в пруд и удерживал его голову до тех пор, пока несчастный не перестал дышать. Мужчина явно был сильнее, и подросток не смог вырваться из его рук.

Присяжные признали подсудимого виновным в убийстве. На основании их вердикта судья вынес наказание — 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и последующим ограничением свободы на 1 год и 6 месяцев.

«Суд также удовлетворил гражданские иски матери и сестры потерпевшего, взыскав в их пользу компенсацию морального вреда, возмещение расходов, связанных с погребением на сумму свыше 1,5 миллиона рублей», — отметили в пресс-службе Орловского облсуда.

Осужденный свою вину не признал. Он настаивал на том, что всего лишь «защищался от неправомерных действий» подростка. В апелляционных жалобах осужденный и его защитники заявили, что приговор вынесен с нарушением норм уголовно-процессуального закона, а наказание является чрезмерно суровым.

Судебная коллегия по уголовным делам не нашла оснований для изменения приговора, в том числе для смягчения наказания. Не выявила она и нарушений в ходе следственных действий и судебного процесса в первой инстанции. Таким образом, вынесенный убийце приговор был оставлен без изменения и вступил в законную силу.

ИА «Орелград»