В Орле отключат горячую воду

28.5.2020 | 12:50 ЖКХ, Новости, Общество

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Но только для тех домов, что отапливаются от ТЭЦ.

С 1 по 15 июня отключат горячую воду в многоэтажках Северного, Железнодорожного, Советского и частично Заводского (от Красного моста до улицы Черкасской) районов Орла. Горячей воды не будет у тех потребителей, которые получают тепло от орловской ТЭЦ. Об этом рассказали в пресс-службе местного филиала ПАО «Квадра».

— С 1 июня мы приступаем к гидравлическим испытаниям и ремонтам магистральных и квартальных тепловых сетей, — рассказали в компании.- Список адресов, попадающих в зону отключения горячей воды на время гидравлических испытаний и ремонтов, размещен на нашем сайте по ссылке.

Жителей города просят соблюдать меры предосторожности и не подходить к траншеям, открытым тепловым камерам, местам проведения земляных работ. При обнаружении утечек в трубопроводах необходимо позвонить диспетчеру «Квадры» по номеру: 55-29-74.

Первые гидравлические испытания обычно проходят в мае. Однако в этом году орловцы просили губернатора Андрея Клычкова не отключать горячую воду из-за пандемии коронавируса и самоизоляции. Клычков согласился, но, очевидно, об июне речи не шло.

ИА «Орелград»

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