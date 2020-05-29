Конкурс «предвыборных» сочинений в Орле перенесен

Облизбирком изменил сроки подведения итогов конкурса.

Избирательная комиссия Орловской области внесла изменения в положение о конкурсе сочинений по выборной тематике. Он проводится среди молодых и будущих избирателей в 2020 году. Старт конкурс взял 1 марта, а завершиться должен был 31 июля. Однако из-за пандемии новой коронавирусной инфекции условия его проведения пришлось переписать.

Впрочем, изменились только сроки. Так, согласно новому положению конкурс продлится до 30 ноября 2020 года. Если раньше, по условиям, участники должны были успеть подать свои работы организаторам до 1 июня, то теперь надо сделать это до 30 октября.

Как уже рассказывал «Орелград», конкурс проводится в рамках региональной программы правового просвещения молодых и будущих избирателей совместно с территориальными избирательными комиссиями. Принять в нем участие могут ученики 9-11 классов, а также учащиеся учреждений профессионального образования.

Кстати, авторы должны дать свое согласие на обработку персональных данных, а также на то, что их имена и фотографии могут быть использованы в изданиях, выставках и других мероприятиях облизбиркома.

Сочинение должно «представлять собой грамотное, актуальное изложение по теме конкурса, содержать обоснованные выводы, а также мнения, предложения учащегося по совершенствованию законодательства о выборах, избирательного процесса». При этом допускается правомерное заимствование (не более 50 процентов от объема сочинения) чужого интеллектуального труда из открытых источников в интернете и других источников в виде цитат и ссылок на нормативно-правовые акты и тексты законов.

Победителям вручат дипломы Избирательной комиссии Орловской области и памятные сувениры. По предложению конкурсной комиссии авторам сочинений, не вошедшим в число победителей, могут быть вручены сертификаты участников.

ИА «Орелград»