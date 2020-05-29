На орловские кладбища «приплыла» «Аврора»

Новый подрядчик приступил к уборке мест захоронений

С 8 мая кладбища Орла убирает компания «Аврора», сообщила пресс-служба горадминистрации. Контракт рассчитан до 15 июня.

«На сегодняшний день санитарные бригады убрали 2 235 кубометров отходов с семи городских кладбищ. В частности, 586 кубометров с Наугорского, 585 кубометров — с Иоанно-Богословского, 425 кубометров — с Лужковского, 227 кубометров — с Троицкого, 217 кубометров — с Крестительского, 105 кубометров — с Афанасьевского и 90 кубометров — с Лепёшкинского», — указано в сообщении.

До 7 июня подрядчик еще раз проверит все кладбища и вывезет ранее собранный мусор. В этот день православные отмечают праздник Красной горки.

В мэрии напомнили, что орловские кладбища по-прежнему закрыты для посещения. На них разрешено присутствовать только для похорон умерших.

ИА «Орелград»