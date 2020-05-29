Под Орлом не поделили перекресток две иномарки

Оба водителя получили травмы, одного из них госпитализировали.

Вчера, 28 мая на трассе Орел-Тамбов два водителя не смогли разъехаться на перекрестке. Авария произошла около 18.30 в районе 28 км автодороги.

Как рассказали в УГИБДД, 37-летняя водитель «Чери» на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог не уступила «Вольво» под управлением 37-летнего водителя.

Машины столкнулись, после чего «Чери» врезалась в дорожное ограждение и бордюр.

В результате ДТП водитель «Чери» получила телесные повреждения, госпитализирована в областную больницу, рассказали в УГИБДД. Водитель автомобиля «Вольво» также получил травмы.

ИА «Орелград»