Под Орлом не поделили перекресток две иномарки

29.5.2020 | 10:47 Новости, Происшествия

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Оба водителя получили травмы, одного из них госпитализировали.

Вчера, 28 мая на трассе Орел-Тамбов два водителя не смогли разъехаться на перекрестке. Авария произошла около 18.30 в районе 28 км автодороги.

Как рассказали в УГИБДД, 37-летняя водитель «Чери» на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог не уступила «Вольво» под управлением 37-летнего водителя.

Машины столкнулись, после чего  «Чери» врезалась в дорожное ограждение и бордюр.

В результате ДТП водитель «Чери» получила телесные повреждения, госпитализирована в областную больницу, рассказали в УГИБДД. Водитель автомобиля «Вольво» также получил травмы.

ИА «Орелград»

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