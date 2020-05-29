Поездка в Орел обернулась для мужчины «коронавирусным» штрафом

Ему было предписано сидеть дома, чего он не сделал.

Очередное административное дело, связанное с нарушением введенных из-за новой коронавирусной инфекции ограничений, рассмотрели в Орловской области. Перед судом Урицкого района предстал местный житель, нарушивший условия режима самоизоляции.

Как пояснили в пресс-службе этого суда, в апреле текущего года он приехал в Орловскую область из другого региона. В соответствии с требованиями указа губернатора от 3 апреля 2020 года, он должен был самоизолироваться по месту проживания на 14 календарных дней.

Однако было установлено, что 15 апреля мужчина находился не дома, в Урицком районе, а в Орле. Суд учел то, что он был уведомлен о необходимости соблюдения режима самоизоляции в связи с приездом из другого субъекта РФ.

О причинах нарушения режима самоизоляции не сообщается. Однако понятно, что поездка в областной центр дороговато обошлась нарушителю. Вину он признал и был наказан административным штрафом в размере 1 000 рублей.

ИА «Орелград»