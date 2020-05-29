Таинственно пропавшего неделю назад орловца нашли

Орловские спасатели завершили поисковые работы в Ливенском районе.

Целая неделя потребовалась для того, чтобы найти пропавшего человека. Подробности рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Орловской области. Сообщается, что еще 22 мая в спасательную службу поступила заявка от межмуниципального отдела МВД «Ливенский».

Полиция просила выделить водолазов для поиска утонувшего в пруду человека. Водоем находится возле села Остров. Работы там проводили спасатели поисково-маневренной группы – всего четыре человека. Поиски выдались сложными.

«Водолазами было проведено более 30 погружений, — рассказали в ГУ МЧС. — Общая площадь обследованной акватории водоема составила более 90 тысяч квадратных метров. Сложность при проведении работ создавали скопившиеся в большом количестве на дне пруда металлические детали сельхозтехники».

Только 28 мая водолазам удалось обнаружить на дне тело утонувшего человека. Оно было извлечено из воды. Сообщается, что погибший — мужчина 1985 года рождения.

ИА «Орелград»