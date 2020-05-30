Мишустин разрешил стрелять в орловских заказниках

Областные власти разрешат охоту на особых территориях.

Руководитель департамента надзорной и контрольной деятельности Орловской области Юрий Мишустин издал сразу два приказа о регулировании численности охотничьих ресурсов. Согласно им, с 1 июня по 31 августа 2020 года на территории целого ряда охотничьих угодий будет разрешена охота на кабана обоих полов и всех возрастов.

На данный момент власти в целом разрешили добыть 121 животное с использованием охотничьего огнестрельного оружия, живоловушек и собак охотничьих пород. Добыча разрешена, поскольку возникла угроза заноса и распространения в Орловской области африканской чумы свиней.

Подобный перечень территорий, на которых разрешена добыча, с указанием точного числа животных приведен в текстах приказов. Отметим, что в нем присутствуют и особые территории, на которых обитают кабаны, в частности, государственный природный биологический заказник «Смирновский» в Покровском районе.

Добыча также разрешена на территории государственного природного биологического заказника «Колпнянский» Колпнянского района, государственного природного биологического заказника «Залегощенский» Залегощенского района, государственного природного комплексного заказника «Кудияры» в Залегощенском районе и Нарышкинского природного парка Урицкого района.

ИА «Орелград»