Названо место в Орле, где не было людей

Эксперты обследовали строительный участок на улице Раздольной.

Археологи издали акт по итогам историко-культурного исследования территории, предназначенной для хозяйственного освоения. Речь идет об улице Раздольной в Орле, на которой планируется очередное строительство. Экспертиза была проведена липецкими специалистами в апреле этого года по заказу разработчика строительного проекта.

Площадь обследованного объекта составила около 4,86 га. Он находится на водораздельном пространстве реки Ока. Археологические изыскания на участке, отведенном под строительство, ранее не проводились.

Из акта следует, что на момент проведения работ данный участок был «задернован, местами присутствует редкая поросль деревьев и кустарников». По всей площади проводился обход местности пешком с тщательным осмотром «на предмет читаемых в рельефе объектов археологического наследия – курганов, валов, рвов, площадок и т.п».

После визуального осмотра было заложено 5 разведывательных шурфов. Согласно данным предоставленной документации, при изучении этих шурфов каких-либо археологических предметов и признаков культурного слоя не обнаружено. То есть, люди в этом месте, вероятно, никогда не жили.

В государственном реестре памятников также не нашлось упоминаний об объектах археологического наследия, которые могли когда-то здесь находиться и были поставлены на учете в краевом органе охраны объектов культурного наследия.

ИА «Орелград»