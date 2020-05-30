В Орле осудили «ночного гонщика»

Житель областной столицы незаконно «гонял» на скутере.

Советский районный суд города Орла рассмотрел уголовное дело по обвинению ранее не судимого местного жителя в повторной пьяной езде. Из материалов следует, что молодой человек попался полиции еще в июне 2019 года. Его задержали за управление скутером в состоянии алкогольного опьянения. Произошло это во втором часу ночи на улице Горького.

Было установлено, что двигался он домой, направляясь из офиса одной из орловских компаний. Перед тем, как сесть за руль скутера, молодой человек употребил армянский коньяк. Оказалось, что это уже не первое подобное деяние в его жизни.

В январе 2019 года он предстал перед мировым судом по аналогичному обвинению. Правда, тогда на него было заведено административное, а не уголовное дело. Мужчину за пьяную езду наказали штрафом в размере 30 тысяч рублей и лишением права управления транспортными средствами на срок 1 год и 6 месяцев.

Поскольку при втором задержании за рулем скутера он находился без прав и в состоянии алкогольного опьянения, на него завели уголовное дело за повторную пьяную езду. Скутерист был признан виновным и наказан 240 часами обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года.

ИА «Орелград»