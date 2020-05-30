В орловском доме ребенка 20 человек заразились коронавирусом

30.5.2020 | 18:22 Важное, Новости, Общество

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Решается вопрос о возбуждении уголовного дела

Минимум 20 человек заразились коронавирусом в «Специализированном доме ребенка» в Орловской области, сообщило регуправление Следственного комитета.

Медики обследовали всех 39 воспитанников на COVID-19, у 10 из них диагноз подтвердился. Детей перевели в НКМЦ им. З.И. Круглой. Кроме того, более 10 человек заболели среди персонала.

Следователи начали проверку в доме ребенка. Они изучают документацию, опрашивают должностных лиц и выясняют, как коронавирус занесли в учреждение. По итогам проверки решится вопрос о возбуждении уголовного дела.

На утро 30 мая в Орловской области зафиксировали 2225 случаев коронавируса, 24 человека скончались.

ИА «Орелград»

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