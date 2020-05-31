Орловские прокуроры ограничили доступ в интернет

Прокуратура Верховского района выиграла целый ряд исков.

Как сообщили в суде Верховского района, местная прокуратура подала целый ряд исков о признании информации, размещенной на определенных сайтах, запрещенной к распространению в Российской Федерации. Судя по всему, местные прокурорские работники поработали на славу и провели весьма обширный мониторинг Сети.

В суде они предъявили претензии к большому числу сайтов самой разнообразной тематики. Всего было подано девять аналогичных исков. Так, прокуратура потребовала защитить общество от интернет-предложений о платном оказании интимных услуг, продаже дипломов, аттестатов, справок и свидетельств, изготовленных с использованием бланков государственного образца, а также водительских удостоверений различных категорий без обучения и сдачи экзаменов.

«Указанная информация демонстрирует возможность совершения уголовно-наказуемых деяний, то есть носит противоправный характер и является информацией, распространение которой в Российской Федерации запрещено, но при этом находится в свободном доступе, — говорится в сообщении районного суда. — Распространение указанной информации противоречит основам конституционного строя Российской Федерации, информационный материал нарушает запреты, установленные федеральным законодательством».

Исковые требования прокурора Верховского района были удовлетворены в полном объеме. Доступ к сомнительным сайтам будет закрыт.

ИА «Орелград»