В Орле вернули троллейбусный маршрут №8

31.5.2020 | 15:01 Новости, Общество

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А еще — добавили пять маршрутов для новых автобусов ТТП 

В Орле снова начнут ходить троллейбусы по маршруту №8, сообщил гендиректор «Трамвайно-троллейбусного предприятия» Андрей Митин. При этом маршрут №5 сохраняется.

До 2017 года «пятерка» ходила от железнодорожного вокзала до Наугорского шоссе через Герценский мост, «восьмерка» — из Выгонки до Наугорского шоссе через Красный и Тургеневский мосты. Три года назад маршрут №8 отменили, а маршрут №5 продлили до переулка Южного. В ТТП объясняли, что на конечной остановке «Железнодорожный вокзал» очень мало пассажиров — это и стало причиной перемен. Решение вызвало протесты и даже одиночные пикеты.

«С 1 июня 2020 года возобновляет своё движение 8 маршрут троллейбуса. Правда там будет не много машин — для 8-ки сформировали всего 4 графика, но так как водителей нехватка, в понедельник на маршрут выйдут 4 машины», — говорится в группе «Орелтранспорт» (орфография и пунктуация сохранены).

Кроме того, с 1 июня в рейсы запускаются автобусы ТТП. Они будут ходить по маршрутам:

  • 6М — «ул. Алроса — сан. Лесной»;
  • 20М — «Микрорайон Зареченский — сан. Лесной»;
  • 47М — «Госуниверситет УНПК» — Спецавтобаза»;
  • 48М — «Спецавтобаза — Госуниверситет УНПК»»;
  • 37 — «ул. Алроса — Больница им. Семашко».

ИА «Орелград», фото: orel-transport.ru

 

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